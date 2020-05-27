Чайка: недопустимо, чтобы медучреждения в Дагестане сами становились источником заражения

МАХАЧКАЛА, 27 мая. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка по итогам телефонного разговора с главой Дагестана Владимиром Васильевым заявил о недопустимости ситуации, которая сложилась в больницах региона, когда сами медучреждения становятся источником заражения коронавирусом. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе аппарата полпредства.

Республика занимает первое место в Северо-Кавказском федеральном округе и пятое в числе субъектов РФ, где наблюдается самый высокий уровень заражения новой коронавирусной инфекцией. Так, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Дагестане по состоянию на 27 мая зарегистрировано 4 455 подтвержденных случаев заражения (плюс 161 человек за сутки), 4 161 человека выздоровели. Всего в регионе умерли 130 человек с коронавирусом.

"Широкое распространение коронавирусной инфекции выявило ряд острых проблем в структуре здравоохранения региона. Мы получали информацию и о том, что медицинские учреждения сами становились источником заражения, что, безусловно, недопустимо. На такие обращения надо своевременно реагировать и принимать серьезные управленческие решения на местах", - приводит пресс-служба слова Чайки.

Кроме того, полпред сообщил руководителю региона о поступающих в адрес аппарата обращениях граждан из городов - Махачкалы, Хасавюрта, Кизляра, Буйнакска, Дагестанских Огней, Дербента, а также малых населенных пунктов. "Так, тревожные сигналы пришли из села Таловка Тарумовского района, села Кироваул Кизилюртовского района, села Губден Карабудахкентского района и села Тлох Ботлихского района. Жители рассказывают о нехватке тестов для диагностики, койко-мест в лечебных учреждениях, и как следствие - высоком уровне смертности", - приводятся в сообщении слова Чайки.

В пресс-службе уточнили, что Васильев проинформировал Чайку о выработанных мерах по стабилизации обстановки на территории муниципалитетов. Некоторые вопросы, как отмечается, уже решены, остальные будут на контроле руководства республики.