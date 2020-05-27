Володин: число зараженных коронавирусом, а также переболевших депутатов растет медленно

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Количество депутатов Госдумы, заразившихся коронавирусом, а также тех, кто уже перенес заболевание и теперь имеет антитела, растет, хотя и медленными темпами. Об этом в среду на пленарном заседании нижней палаты заявил ее председатель Вячеслав Володин.

"У нас количество инфицированных растет, медленно, но растет среди депутатов. Количество выявленных уже с антителами, а это значит, что люди уже переболели, также растет", - сказал он, не назвав конкретных цифр.

Данную тему на заседании поднял депутат-единоросс Алексей Балыбердин. Он предложил проводить три-четыре заседания палаты в неделю с тем, чтобы депутаты затем могли две недели находиться в регионах. Это, по его мнению, позволит сократить число поездок и снизить риск заражения.

Володин со своей стороны указал, что проведение заседаний еженедельно продиктовано необходимостью "на законодательном уровне принимать решения по принятию законов, законодательно обеспечивать меры поддержки, принимаемые президентом" Владимиром Путиным, который ежедневно рассматривает данные вопросы.

"Мы здесь обсуждали этот вопрос и договорились, что больше времени сейчас надо тратить на работу в комитете, дистанционно, использовать возможности коммуникации, так как встречи в любом случае в регионах невозможны в связи с запретами массовых мероприятий, - сказал Володин. - Лучше здесь останьтесь и не ездите в регион, а поедете туда, когда снимут ограничения". "У нас следующая неделя региональная, но, если будут приняты решения, которые потребуют от нас в развитие этих решений принятия законов, нам придется собраться", - подчеркнул спикер.

Против поездок депутатов выступил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. "Хотел уточнить - зачем вы должны ехать в регион, я не понимаю? Все мероприятия запрещены, к вам никто не придет. Это что, хитрая уловка, чтобы на рыбалку сходить?" - спросил он.

На заседании 21 мая Володин сообщил, что антитела к коронавирусу обнаружены у пяти депутатов Госдумы. До этого было известно о шести заразившихся депутатах. При этом, как сообщил тогда спикер, экспресс-тесты выявили новых инфицированных.