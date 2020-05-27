Опрос: большинство россиян не используют фармпрепараты для профилактики коронавируса

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Большинство россиян (90%) не используют никакие фармацевтические препараты для профилактики коронавируса. Такие данные были получены в ходе опроса исследовательской компанией "Ромир".

"По данным исследования "Ромир", проведенного на неделе 8-14 мая, 90% россиян не используют никакие фармацевтические препараты для профилактики коронавируса", - говорится в сообщении.

Согласно данным исследования, 11% респондентов отметили, что прибегают к средствам народной медицины для профилактики COVID-19. Меньше всего в России полагаются на средства народной медицины молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет (только 5% респондентов этой возрастной группы ответили, что используют средства народной медицины для профилактики коронавируса). Среди проживающих в Москве доля тех, кто пытается противодействовать коронавирусу с помощью медикаментов или средств народной медицины, также не превышает 10%.

Больше всего народной медицине в качестве профилактики нового вируса доверяют респонденты в возрасте 15-24 года (15 % респондентов в этом возрастном диапазоне прибегают к таким средствам) и старше 55 лет - 15% используют народную медицину. По данным исследования "Ромир", количество людей, которые стали использовать народные средства в 2020 году по сравнению с 2019 выросло на 4%. На 12% по сравнению с показателями прошлого года возросло количество людей, которые предпочитают терпеть болевые симптомы (теперь их 26%), чем принимать препараты для облегчения состояния. Доля тех, кто использует медикаменты в качестве профилактики в 2020 году, составляет 74%, сообщили в компании.

По результатам исследования также было выявлено, что из всех участников опроса только 6% россиян не болели сами и не болели их близкие за последние полгода. По результатам предыдущей волны исследования в середине 2019 года этот пункт отметили 15% респондентов.

Исследование проводилось на базе Romir Scan Panel среди участников панели пациентов, с соблюдением принципа репрезентативности среди участников панели пациентов Ромир. В опросе в марте и мае 2020 года участвовали точно идентифицированные респонденты в возрасте старше 18 лет из городов России с населением более 10 тыс. человек. Участники опрашивались на предмет наличия следующих болезней: простуда, сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы, ХОБЛ и бронхиальная астма, дерматит/ экзема/ псориаз, заболевания желудочно-кишечного тракта, варикозное расширение вен и геморрой, ревматоидный артрит, заболевания верхних дыхательных путей, депрессия, акне, женское здоровье, аденома и простатит, остеопороз, аллергия, офтальмология (катаракта и глаукома), эпилепсия, онкология, нарушение мозгового кровообращения, инсульт, нарушения памяти.