Работа двух цехов ИСС им. Решетнева остановлена после выявления коронавируса у сотрудников

КРАСНОЯРСК, 27 мая. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция выявлена у двух сотрудников компании "Информационные спутниковые системы" (ИСС) им. М.Ф. Решетнева" (входит в Роскосмос), крупнейшего российского производителя спутников, в городе Железногорске в Красноярском крае, в связи с этим приостановлена работа двух цехов. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе компании.

"По результатам проведенных тестов у двух сотрудников ИСС выявлен COVID-19. В связи с этим на предприятии принимаются усиленные меры по предотвращению распространения коронавируса. Остановлена работа двух производственных цехов. Помещения закрыты на полную дезинфекцию", - сообщили в ИСС.

В пресс-службе добавили, что сотрудники подразделений, где выявлены случаи инфекции, и все контактировавшие с ними направлены на самоизоляцию по месту жительства. Для работников организована сдача тестов на наличие коронавируса.

"На предприятии ведется строгий контроль температуры тела и соблюдения масочного режима. Персонал обеспечивается всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. Ситуация контролируется оперативным штабом АО "ИСС", - подчеркнули в компании.

По данным на 27 мая, в Красноярском крае выявлено 3,7 тыс. случаев коронавируса. Вылечился 791 человек, 29 человек умерли.

АО "Информационные спутниковые системы" им. М. Ф. Решетнева - крупнейшая российская компания, создающая космические аппараты связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии. В настоящее время две трети орбитальной группировки России - это спутники разработки и производства ИСС.