В Крыму бесплатный проезд медикам и соцработникам продлили до конца 2020 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Бесплатный проезд в общественном транспорте медицинским, социальным работникам, а также сотрудникам управления Роспотребнадзора по Республике Крым продлен до конца 2020 года. Соответствующие изменения в региональное законодательство приняты в среду в двух чтениях на сессии Государственного совета республики.

Власти Крыма в начале апреля 2020 года ввели льготы на проезд для сотрудников организаций, занятых в борьбе с распространением коронавируса. В соответствии с региональным законом, принятым республиканским Госсоветом, эта мера поддержки действовала до 1 июня.

"Проектом закона предлагается продлить действие дополнительной меры социальной поддержки в виде льготного проезда медицинским работникам государственных учреждений Республики Крым, социальным работникам и работникам Роспотребнадзора с 1 июня по 31 декабря 2020 года", - отметил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Изменения в республиканский закон "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым" были приняты во втором, окончательном чтении. В перечень также включены медработники Федерального медико-биологического агентства в регионе, медико-санитарной части МВД по республике, интернатов Министерства труда и соцзащиты Крыма.