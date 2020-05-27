Госдума включила сирот в категорию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем чтении законопроект, относящий детей-сирот к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Сейчас в соответствии с законом "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ" к этой категории относятся: дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья; дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети - жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в организациях для обучающихся с девиантным поведением; дети из малоимущих семей; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.

Дети-сироты в этот перечень не включены. В пояснительной записке отмечается, что государство уделяет особое внимание вопросам интеграции в жизнь общества детей и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

"Каждый несовершеннолетний, в силу различных причин оставшийся без родительской поддержки, имеет право на получение социальных гарантий", - считают авторы инициативы.

Законопроект разработан Костромской областной Думой.