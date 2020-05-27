Средства на заключение соцконтрактов на Ставрополье увеличили в четыре раза в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Власти Ставропольского края в четыре раза увеличили объем средств на поддержку граждан в рамках социальных контрактов в 2020 году. Сумма увеличилась до 20 млн рублей, сообщили журналистам в среду в краевом управлении по информационной политике.

"В этом году губернатором было принято решение об увеличении в четыре раза - с 5 млн рублей до 20 млн рублей - средств на заключение социальных контрактов. Вдвое выросла и сумма контракта - с 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей", - цитируются в сообщении слова министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края Ивана Ульянченко.

Увеличение объема субсидий позволит поддержать большее количество семей. Обычно на Ставрополье ежегодно заключались порядка 100 социальных контрактов, в 2020 году помощь смогут получить больше 200 проектов. Жителям региона в рамках социального контракта помогают разработать бизнес-план, программу социальной адаптации.

"Программа контракта для каждой семьи составляется индивидуальная, исходя из конкретных обстоятельств. Например, средства выделяются на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела", - уточняется в сообщении.

Программа социальных контрактов действует в Ставропольском крае с 2014 года. За это время поддержку в общей сумме 25 млн рублей получили 490 семей. Более половины из них не только преодолели финансовые трудности, но и перестали быть малоимущими.