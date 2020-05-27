ВОЗ рекомендует снимать карантин, начиная с регионального уровня

ЖЕНЕВА, 27 мая. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала снимать ограничительные меры и выходить из карантина постепенно, начиная с регионального уровня. Об этом заявила в среду на брифинге в Женеве эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

"Лучший совет - продвигаться аккуратно и медленно. Действовать нужно не сразу в масштабах всей страны, а скорее на уровне регионов", - отметила она.

"Страны, которые начали выходить из карантина, поняли, что нужно действовать очень медленно и аккуратно с использованием научных данных", - сказала эксперт, подчеркнув, что нужно контролировать очаги, понимать, как защитить людей, как идентифицировать, тестировать, лечить в зависимости от тяжести симптомов, а также как проводить карантин. "Нам нужна рабочая сила, которая пройдет соответствующую подготовку", - добавила она.

"Карантин - самая эффективная мера для остановки распространения болезней, от которых на данный момент нет вакцины", - подчеркнул директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. По его мнению, сейчас крайне недостает необходимой инфраструктуры для отслеживания контактов. "Чтобы эффективно контролировать вирус, нам нужны жесткие карантинные меры", - резюмировал он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,5 млн человек, около 350 тыс. умерли.