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В Удмуртии начнут работать спортивные организации и кладбища

Ранее власти региона разрешили жителям заниматься спортом на свежем воздухе

ИЖЕВСК, 27 мая. /ТАСС/. Организации в сфере спорта высших достижений начнут работать в Удмуртии, также гражданам можно будет посещать кладбища, сообщил в среду в прямом эфире в социальной сети "ВКонтакте" глава региона Александр Бречалов.

"С 28 мая разрешается посещать кладбища в обычном режиме. Возобновляется работа организаций в сфере спорта высших достижений. Меры безопасности должны быть усилены: дезинфекция помещений, масочный режим, контроль за состоянием здоровья сотрудников и другие меры", - сказал Бречалов.

Ранее власти Удмуртии разрешили жителям совершать индивидуальные пробежки на свежем воздухе, занятия спортом с личным тренером и скандинавской ходьбой, также разрешены велопрогулки. Кроме того, могут работать парки, скверы, зоопарки и музеи, однако запрещены коллективные посещения.

Теги
РоссияУдмуртияПандемия коронавируса нового типа
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