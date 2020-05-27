Выплаты за работу с коронавирусом в Мурманской области начислят с учетом северных льгот

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Федеральные и региональные стимулирующие выплаты, предусмотренные за работу с коронавирусом, в Мурманской области будут начислять с учетом северных льгот - районного и северного коэффициентов. Соответствующее постановление в среду подписал губернатор региона Андрей Чибис, сообщили в оперштабе области по борьбе с новой инфекцией.

"Предусмотрено начисление северных льгот на те стимулирующие выплаты, которые наши врачи, медсестры, водители скорой помощи, лаборанты и остальной персонал получают за риск, на который они идут, оказывая помощь заболевшим коронавирусом. Соответствующее постановление подписано губернатором Андреем Чибисом", - говорится в сообщении.

В результате принятых изменений к федеральным выплатам, уже включающим районный коэффициент, добавят северную надбавку, составляющую 80% от суммы. Региональные стимулирующие выплаты начнут рассчитывать также с учетом всех северных льгот.

Ранее прокуратура Мурманской области начала проверку обращений о возможных нарушениях трудовых прав врачей и водителей скорой помощи, в том числе при начислении стимулирующих выплат за работу с пациентами с коронавирусом. По данным Минздрава региона, перерасчет за апрель медики получили в срок до 15 мая.

Дополнительные выплаты врачам, которые борются с коронавирусом, были введены по поручению президента РФ Владимира Путина. Врачи, непосредственно работающие с пациентами, инфицированными коронавирусом, получают по 80 тыс. рублей в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тыс. рублей, младший медперсонал - по 25 тыс. рублей.