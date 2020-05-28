Вирусолог призвал распространить выплаты на всех заразившихся коронавирусом врачей

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Льготы и выплаты следует распространить на всех специалистов, заразившихся коронавирусом в ходе оказания помощи больным общего профиля. Такое мнение выразил вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

"Поскольку врачи любого профиля заражались в разы чаще, чем население в среднем, считаю справедливым распространить льготы и выплаты для заболевших врачей на специалистов любого профиля", - сказал он в опубликованном в четверг интервью газете "Известия".

По мнению специалиста, в России гораздо меньше ресурсов было использовано на защиту врачей, которые взаимодействовали с больными общего профиля, несмотря на то, что среди них было много зараженных коронавирусом. "Врачи неспециализированных отделений болели не реже, а возможно - и чаще, чем те, кто работал с COVID-19", - отметил Лукашев.

Согласно поручению президента PФ Владимира Путина, медицинские работники в апреле, мае и июне должны получать дополнительные выплаты. Врачи, непосредственно работающие с пациентами, инфицированными коронавирусом, получают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тысяч рублей, младший медперсонал - по 25 тысяч рублей. Для врачей скорой помощи, работающих в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, предусмотрены выплаты по 50 тысяч рублей. Фельдшерам, медсестрам и водителям скорой помощи полагается по 25 тысяч рублей в месяц.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 370 680 случаев заражения, выздоровели 142 208 человек, умерли 3 968. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.