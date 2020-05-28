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Пандемия коронавируса нового типа

В Ингушетию прибыла бригада московских медиков для борьбы с коронавирусом

В регион также доставили лекарства и средства защиты

ТАСС, 28 мая. Бригада медиков из Москвы прибыла в аэропорт Магас для оказания помощи населению и врачам Ингушетии в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщается на правительственном портале региона.

"В аэропорту Магас приземлился спецборт с московскими специалистами, направленными в Ингушетию мэром Москвы Сергеем Собяниным по указанию президента РФ Владимира Путина. Команда медиков, прибывшая для оказания помощи местным врачам в борьбе с коронавирусом, состоит из шести квалифицированных врачей различной специализации: хирурга, пульмонолога, инфекциониста, рентгенолога, анастезиологов-реаниматологов", - говорится в сообщении.

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Столичные специалисты привезли с собой запас необходимых лекарственных препаратов, в том числе антибиотиков. Кроме того, были доставлены средства защиты, тесты и планшеты для экспресс-диагностики.

В среду на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным президент РФ Владимир Путин попросил направить в регионы, нуждающиеся в поддержке в борьбе с коронавирусом, бригады московских медработников, а также часть резерва лекарств и медицинского оборудования. Путин отметил, что, в первую очередь, эта помощь востребована в Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии и Забайкалье.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСобянин, Сергей СеменовичРоссияИнгушетияПандемия коронавируса нового типа
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