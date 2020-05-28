Инфекционист Минздрава поручила лечить часть пациентов с коронавирусом в Чите на дому

ЧИТА, 28 мая. /ТАСС/. Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова, которая прибыла в Читу по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, поручила врачам перевести на амбулаторное лечение пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа, у которых болезнь протекает в легкой форме. Об этом сообщается в четверг на портале Забайкальского края.

Ранее президент РФ Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина направить в регионы, нуждающиеся в поддержке в борьбе с коронавирусом, бригады московских медработников, а также часть резерва лекарств и медицинского оборудования. Путин отметил, что, в первую очередь эта помощь востребована в Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии и Забайкалье. Сводная группа специалистов Минздрава РФ прибыла в Забайкалье в среду.

"Федеральный руководитель дала поручение рассмотреть возможность организации амбулаторного лечения больных COVID-19 с легкой формой течения болезни. Это позволит разгрузить стационары и сфокусировать внимание на тяжелых пациентах", - говорится в сообщении.

Малинникова также проверила краевую клиническую инфекционную больницу, которая готова за сутки перейти исключительно на лечение пациентов с коронавирусом. По словам главврача Сергея Юрчука, главный внештатный инфекционист Минздрава РФ не сделала никаких серьезных замечаний.

В Забайкалье выявлен 991 случай заражения коронавирусом, 447 человек выписаны, 17 пациентов умерли. До 8 июня на территории региона продлены ограничительные мероприятия.