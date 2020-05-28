Цукерберг выступил против оценки руководством соцсетей высказываний пользователей

НЬЮ-ЙОРК, 28 мая. /ТАСС/. Глава американской компании Facebook Марк Цукерберг выступил против того, чтобы руководство той или иной социальной сети выступало с оценками достоверности высказываний пользователей. Такое заявление Цукерберг сделал в интервью телеканалу Fox News, фрагмент программы транслировался в среду.

Мнением главы Facebook по этому вопросу журналисты поинтересовались после того, как одно из сообщений президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter было отмечено специальным знаком, предупреждающим читателей о том, что информация, содержащаяся в записи, может быть недостоверной и требует дополнительной проверки. "Наша политика по этому вопросу отличается от той, которой придерживаются в Twitter, - указал Цукерберг.

"Я твердо убежден, что Facebook не должна выносить суждения касательно достоверности всего, что люди пишут в интернете, - подчеркнул глава компании, владеющей одноименной социальной сетью. - Частные компании, особенно те, что предоставляют платформы [для высказываний], не должны занимать такую позицию".

Специальным знаком в Twitter было отмечено сообщение Трампа о том, что представители Демократической партии, рассылая жителям ряда штатов бюллетени для голосования по почте на предстоящих в ноябре президентских выборах, пытаются создать условия для махинаций. Трамп в свою очередь пригрозил Twitter ответными мерами и указал, что власти США могут перейти к более жесткому регулированию деятельности социальных сетей из-за их предвзятой политики по отношению к сторонникам консервативных взглядов.

23 мая газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация Трампа изучает возможность формирования комиссии, которая будет выявлять случаи необоснованного блокирования материалов в поддержку традиционных ценностей в соцсетях. По информации ее источников, это обусловлено тем, что в Белом доме обеспокоены "левым уклоном" технологических компаний. Трамп ранее не раз утверждал, что радикалы левого толка контролируют соцсети Facebook, Instagram, Twitter, а также компанию Google. Он отмечал, что его администрация намерена принять меры в связи с этим.