В России разрабатывают возможность применения тяжелых дронов для контроля границ в Арктике

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российские разработчики изучают возможность применения тяжелых дронов для контроля границы в районах Арктики. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый заместитель директора ФСБ - руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.

"В интересах осуществления пограничной деятельности в удаленных районах Арктики и морях Дальнего Востока в среднесрочной перспективе будут востребованы беспилотные системы среднего и тяжелого классов, обеспечивающие передачу данных обстановки на большие расстояния, менее зависимые от погодных условий, - сообщил Кулишов. - В связи с этим предприятия промышленности в настоящее время изучают возможность изготовления в наших интересах БАС (беспилотные авиационные системы) вертолетного типа, способных осуществлять взлет и посадку как на пограничные сторожевые корабли с авиационно-техническим комплексом, так и на побережье".

Он отметил, что беспилотные авиационные системы уже есть. "В охране государственной границы активно применяются БАС отечественного производства, а также мобильные привязные аэростатные комплексы видеонаблюдения, предназначенные для дистанционного контроля за удаленными участками границы и координации действий пограничных нарядов при проведении пограничных поисков", - сказал глава Погранслужбы. Кроме того, в 2019 году пограничникам поступило новое средство мультикоптерного типа, способное зависать над заданной местностью и применяться в дневных и ночных условиях.

"Использование беспилотников позволяет значительно повысить эффективность охраны государственной границы на труднодоступных и удаленных участках, а также на направлениях активной противоправной деятельности", - подчеркнул Владимир Кулишов.