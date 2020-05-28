В Якутске в выходные приостановят движение автобусов и работу магазинов из-за пандемии

ЯКУТСК, 28 мая. /ТАСС/. Движение автобусов и работа магазинов будут ограничены в выходные дни из-за ситуации с распространением коронавируса в Якутске, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе Якутии по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

"В предстоящие три дня, в пятницу, субботу и воскресенье, в Якутске будет проведена тотальная санитарная очистка. В субботу и воскресенье общественный транспорт не работает. В выходные будет ограничена работа всех объектов торговли. Продовольственные магазины работают только в субботу, а в воскресенье будет приостановлена деятельность всех торговых точек", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе правительства Якутии, "главный санитарный врач республики и эпидемиологи уверены, что только при реализации этих мер будет достигнуто максимальное разобщение населения и социальное дистанцирование". "Ситуация по городу Якутску требует достаточно серьезных мер и решений, потому что мы в эти дни или сможем переломить ситуацию в лучшую сторону, или она будет в дальнейшем ухудшаться", - сообщил на брифинге в четверг глава Якутии Айсен Николаев.

Всего в Якутии зарегистрировано 1 623 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 675 человек, умерли семь пациентов.

В Якутии режим полной самоизоляции действует в Алданском районе, а также в городских округах Якутск и Жатай, в Нерюнгринском, Мирнинском, Ленском районах, поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района и городе Покровск Хангаласского района. Помимо этого, объявлен карантин в селе Хонгор-Бие в Намском районе, а также частичный карантин в двух вахтовых поселках на Чаяндинском месторождении в Ленском районе. В тех районах и населенных пунктах, где введен режим полной самоизоляции, действует обязательный масочный режим в общественных местах. Также жителям разрешено совершать прогулки не более двух человек с соблюдением социального дистанцирования до других граждан не менее 1 м. При прогулке и самостоятельных занятиях физкультурой и спортом запрещается посещать места массового пребывания людей и детские площадки.