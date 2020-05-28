Опрос: треть зрителей готовы пойти на концерты сразу после снятия ограничений

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Треть опрошенных Государственным Кремлевским дворцом (ГКД) зрителей готовы посещать концерты и другие культурно-массовые мероприятия сразу после снятия ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГКД.

Опрос был проведен среди пользователей официального сообщества Кремлевского дворца в социальной сети "ВКонтакте" с 4 по 27 мая. В нем приняли участие более 3,5 тыс. человек. Респондентам был предложен вопрос: "Спустя какое время после снятия нынешних ограничений вы будете готовы ходить на массовые мероприятия (концерты, спектакли и т. д.)?"

"33% (1 194 человека) выбрали вариант "сразу же". Примерно столько же - 1 023 человека - ответили, что "пока не знают". 17% опрошенных готовы посетить культурно-массовые мероприятия через полгода. 14% планируют для себя такую форму досуга спустя месяц после отмены запретов. Еще 10% остановили свой выбор на варианте "Через одну-две недели", - рассказали в пресс-службе.

С середины марта в России в целях борьбы с распространением коронавируса запрещены массовые мероприятия. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции, действие системы цифровых пропусков и другие ограничительные меры до 14 июня включительно.