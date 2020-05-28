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АP: Аризона обвиняет Google в незаконном сборе данных о местонахождении пользователей

По данным агентства, сбор сведений компания осуществляла даже при деактивированной функции отслеживания местоположения

ТАСС, 28 мая. Главный прокурор штата Аризона Марк Брнович обратился в суд с иском, обвинив компанию Google в незаконном сборе информации о местонахождении пользователей. Об этом в среду сообщило агентство Associated Press (АP).

По его данным, сбор сведений компания осуществляла даже при деактивированной функции отслеживания местоположения. Истец обвиняет компанию в обмане потребителей, что, согласно законодательству штата Аризона, может грозить штрафом в размере до $10 тыс.

Как указывает агентство, данный иск частично является следствием расследования в отношении Google в 2018 году, которое было инициировано после заметки Associated Press. В статье утверждалось, что при отключенной функции отслеживания некоторые приложения автоматически сохраняли данные о местоположении носителя гаджета с отметкой о времени.

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