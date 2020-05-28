Бурятия получит федеральные 250 млн рублей на программу "Социальный контракт" в 2021 году

УЛАН-УДЭ, 28 мая. /ТАСС/. Программа "Социальный контракт" в Бурятии по поддержке малообеспеченных семей, будет софинансироваться из федерального бюджета. В 2021 году региону будет выделено 250 млн рублей, это позволит значительно увеличить охват получателей помощи, сообщила ТАСС консультант информационно-аналитического отдела республиканского министерства социальной защиты населения Мария Ивайловская.

Власти Бурятии с 2011 года запустили программу "Социальный контракт", за девять лет средства на развитие собственного дела, ведение личного подсобного хозяйства получили 1,2 тыс. семей.

"Для Республики Бурятия предусмотрено софинансирование с 2021 года в размере 94% из федерального бюджета, то есть это порядка 250 млн рублей, а 6% - это будут средства республиканского бюджета - 16 млн рублей", - сообщила представитель министерства.

За время реализации программы в регионе 45% семей, которым была оказана помощь, вышли из трудной жизненной ситуации и стали социально устойчивыми. Сейчас ее участниками являются более 280 семей. Федеральное софинансирование, отметили в министерстве, безусловно, позволит значительно увеличить охват участников программы.

"Социальный контракт" предполагает заключение договора с семьей, по нему помощь оказывается в натуральном или денежном выражении. "Людям предоставляется корова для ведения личного подсобного хозяйства, либо 50 тыс. рублей - деньги могут быть направлены на открытие собственного дела, предпринимательства, развитие личного подсобного хозяйства", - пояснили в Минсоцзащиты Бурятии. Большая часть участников программы получили в качестве помощи деньги, всего из республиканского бюджета им направлено более 20 млн рублей.

В 2019 году президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию предложил ввести механизм социальных контрактов для бедных россиян и поручил правительству РФ с 2020 года на условиях софинансирования с регионами оказать содействие субъектам федерации, которые активно внедряют практику социального контракта.