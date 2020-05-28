Символ Крыма "Ласточкино гнездо" планирует принять туристов после реставрации к концу года

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Один из самых известных памятников истории и архитектуры на территории Крыма, являющийся своеобразным символом полуострова, - замок "Ласточкино гнездо" - планируют отреставрировать к концу 2020 года. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве культуры Крыма.

Ранее отдельные части дворца, построенного в поселке Гаспра на южном берегу полуострова в 1912 году, пришли в аварийное состояние, проводились восстановительные работы. Комплексная реконструкция обсуждалась несколько лет, однако только в августе 2019 года на официальном сайте замка появилось сообщение, что объект передан подрядчику и закрыт для посещения.

"Сохранившиеся внешние и внутренние архитектурно-конструктивные и декоративные элементы реставрируются и усиливаются, утраченные - воссоздаются по иконографическим материалам, историческим и существующим аналогам. Планируемая дата завершения ремонтно-реставрационных работ - декабрь 2020 года", - говорится в ответе минкультуры региона на официальный запрос ТАСС.

Детективная история

По общепринятой версии считается, что первое упоминание о деревянной постройке на отвесной Аврориной скале в поселке Гаспра относится к 1895 году. Первоначально его называли "Замок любви" или "Генералиф" в честь первого владельца - генерала, участника русско-турецкой войны 1877-1878 годов, которому были пожалованы земли на берегу Черного моря, и имя которого не сохранилось. В 1912 году для нового владельца - барона Рудольфа фон Штейнгеля - построили миниатюрный замок с башенками и стрельчатыми окнами, возводил его архитектор Шервуд, сын автора проекта здания Исторического музея на Красной площади Владимира Шервуда. Ширина неоготического здания составляла 10 метров, длина - 20 метров, высота - 12 метров.

Однако, история замка на Аврориной скале более загадочная и почти детективная, говорят историки. Кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры источниковедения исторического факультета Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова Андрей Карагодин и крымский краевед, экскурсовод Мария Петрова опубликовали на сайте "Замок "Ласточкино гнездо" на Южном берегу Крыма: история без мифов" статью о своих исследованиях материалов из архивов и библиотек Крыма, Москвы и Санкт-Петербурга. В частности, авторы прослеживают цепочку хозяев участка на мысе Ай-Тодор, на котором стоит здание. Они также убеждены, что построил дворец не Леонид Шервуд (имя которого указано на табличке возле замка), а его однофамилец, крымчанин Николай Шервуд.

"Две главные тайны замка - кто им владел и какой архитектор придал ему хрестоматийный вид, сделавший "Ласточкино гнездо" визитной карточкой Южного берега Крыма, - разгаданы. Но остается множество нерешенных вопросов. Мы не знаем имя архитектора, построившего первый замок для Елизаветы Александровны Тобиной. Неизвестны даты кончины многих владельцев этой земли - баронессы Бекргейм, Тобиных, баронессы Штейнгель, купчихи Рахмановой, места их захоронения. Историкам и краеведам еще есть над чем потрудиться", - отметила Петрова.

Третья крупная реставрация

Дворец серьезно пострадал во время Крымского землетрясения 1927 года, были опасения, что скала могла дать трещину и обрушиться в море. Его восстановили в 1928 году. Капитальный ремонт здания также проводился в 1967-1970 годах. "Фасады здания при реконструкции были частично изменены: заново отстроены шпили башни; сама башня - увеличена в высоту. Поздние архитектурные детали резко отличаются по фактуре и цвету от исторических", - отметили в Минкультуры Крыма.

Также в министерстве уточнили, что историческая отделка помещений замка была утрачена, поскольку работы выполнялись без учета технологии строительства и стилистических особенностей памятника. "При проведении обследований <…> было установлено, что объект в целом дошел до нашего времени, сохранив свою объемно-пространственную композицию, фасады, несущие стены, основные перекрытия, внешнее декоративное убранство с небольшими изменениями внутреннего планировочного пространства в свете приспособления комплекса к музейно-экспозиционной выставочной деятельности", - добавили в министерстве.

Нынешняя реконструкция подразумевает укрепление грунта основания замка, ремонт и восстановление конструкций балконов, перекрытий между первым и вторым этажами, наружных каменных поверхностей и декоративных элементов фасада.

Дворец над морем

Изображение замка на возвышающейся над морем скале для многих ассоциируется как с самим Крымом, так и с почтовыми марками еще довоенной эпохи. Сегодня оно украшает и памятную банкноту номиналом 100 рублей, посвященную воссоединению полуострова с Россией.

До 2011 года в здании замка работал ресторан, потом вместо него появился выставочный зал. В 2018 году в музее побывали около 20 тыс. человек, а в 2019 году посетителей было уже более 23,5 тысяч.

"После завершения ремонтно-реставрационных работ дворец-замок "Ласточкино гнездо" возобновит деятельность и будет осуществлять прием посетителей. Их вниманию будет представлена новая экспозиция, посвященная истории дворца-замка, которая в настоящее время малоизвестна, а также представлена выставка уникальных дореволюционных и довоенных открыток из фондов музея, с видами замка и других зданий Ялты, и Южнобережья Крыма", - говорится в сообщении.

Отмечается, что планируется сотрудничество с галереями и художниками из других регионов России.