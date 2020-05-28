Иеродиакон Троице-Сергиевой лавры умер от коронавируса

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Иеродиакон Свято-Троицкой Сергиевой лавры Поликарп (Сидоров) умер в среду от вызванных коронавирусом осложнений, сообщает в четверг Telegram-канал рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

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"27 мая 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеродиакон Поликарп (Сидоров)", - говорится в канале рабочей группы.

Ранее о смерти иеродиакона Поликарпа сообщил Telegram-канал Троице-Сергиевой лавры, написав, что он "скончался от осложнений, вызванных запущенной двусторонней пневмонией".

Ранее на сайте лавры сообщалось, что главный врач монастыря и Московской духовной академии (МДА) игумен Тихон (Барсуков), архимандрит Илиан (Племенюк), иеродиакон Каллист (Косулин), иеромонах Модест (Панченко) и игумен Ферапонт (Аполлонов) умерли из-за коронавируса.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,5 млн человек, около 350 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 370 680 случаев заражения, выздоровели 142 208 человек, умерли 3 968. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.