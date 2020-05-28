Опрос: россияне на карантине скачивали Zoom в два раза чаще, чем Telegram или TikTok

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Порядка трети россиян с приходом пандемии впервые скачали приложение Zoom, примерно в два раза меньше людей - приложения соцсетей Instagram и TikTok, а также мессенджер Telegram. Такие выводы по итогам опроса почти 1,5 тыс. респондентов в мае этого года приводит компания Avast.

Самым популярным приложением, которое начали использовать россияне, ожидаемо стал Zoom, который позволяет устраивает онлайн-конференции с большим количеством участников, - его установили 33% россиян. После него идет социальная сеть с фото- и видеопотоком Instagram (18%), мессенджер с возможностью видеозвонков Discord (17%), Telegram (15%), TikTok (14%). Пользователи до 18 лет чаще всего начинали использовать Zoom - всего 41% детей впервые использовали это приложение, сообщили журналистам в Avast.

Двое из пяти россиян протестировали как минимум одно новое приложение для смартфонов на самоизоляции. Если говорить о детях, среди них этот показатель составляет 69%. При этом Discord, который чаще используется геймерами, скачало 37% детей, свидетельствуют данные опроса.

Также исследование показало, что 43% россиян на карантине стали больше времени проводить в социальных сетях, чем до этого. Причем среди детей эта цифра достигает 68%. Пенсионеры тоже стали активнее: 37% опрошенных из этой категории отметили, что чаще заходили в популярные социальные сети.

Больше делиться каким-либо контентом в соцсетях решило всего 21% респондентов. Среднестатистическими пользователями, которые чаще всех выкладывали что-то в сети, были молодые женщины от 18 до 24 лет.