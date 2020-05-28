Песков заявил, что эффективность борьбы с COVID-19 в Москве одна из лучших в мире

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал оценивать решение мэра Москвы Сергея Собянина о введении графика прогулок, но заметил, что у столицы одни из лучших в мире показатели эффективности борьбы с COVID-19.

"В данном случае я не хочу никоим образом вторгаться в круг дополнительных полномочий, связанных с эпидемиологической ситуацией, глав регионов и тем более - в полномочия Сергея Семеновича Собянина - главы крупнейшего региона", - сказал журналистам в четверг представитель Кремля. Он отметил, что Москва - "регион, который принял на себя самый мощный удар эпидемии и который продемонстрировал, наверное, один из лучших показателей эффективности противодействия коронавирусу в мире".

С 1 июня горожане, включая лиц в возрасте старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, смогут выходить из дома для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом. Также откроются для посетителей все парки (за исключением "Зарядья") и зеленые территории. В то же время мэр считает, что рост числа людей на улицах и в парках увеличивает риск инфицирования коронавирусом. Поэтому будет усилен масочный режим и установлены определенные правила совершения прогулок.

Собянин пояснил, что "прогулочный режим" вводится в столице пока в порядке эксперимента на две недели - с 1 по 14 июня. На прогулку могут выходить все жители кроме тех, кто обязан соблюдать самоизоляцию, проходя амбулаторное лечение коронавирусной инфекции на дому, проживающие с ними лица и те, кто находится на самоизоляции по постановлению санитарного врача. На обычные прогулки можно выходить с 09:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю.