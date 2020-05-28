"Одна стая съедает зелени, как пять слонов". Индия переживает мощное нашествие саранчи

Кажется, что над городком Дауса идет снег: в жарком сиреневом небе клубятся рои белых точек, которые несутся вместе с ветром куда-то на восток. "Cаранча! Такого не было уже четверть века, даже больше!" - говорят местные жители, показывая на небо.

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 мая. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Индии приблизилось к 160 тыс., а также на ряд северо-западных районов обрушились огромные стаи саранчи. Кроме того, проблемы усугубила жара, установившаяся на севере страны. Корреспондент ТАСС отправился в один из самых пострадавших штатов - в Раджастхан, где высок процент заразившихся коронавирусом, при этом столбик термометра днем поднимается до уровня 46 градусов Цельсия, а нашествие саранчи стало самым мощным с 1993 года.

"Днем они редко садятся на землю. Насекомые постоянно перемещаются, иногда приземляются для еды, но чаще приземляются с наступлением темноты или утром, потом опять поднимаются в воздух, путешествуют вместе с ветром. И нам нужно знать, где они сядут", - рассказывает сотрудник департамента по борьбе с насекомыми-вредителями Минсельхоза Раджастхана Камлеш Кумар Шарма.

Он согласился помочь найти стаю насекомых, которая села для прокорма. Шарма находится на постоянной связи с другими специалистами, которые следят за саранчой, и точно знает, где ее можно найти: "Поехали, это недалеко".

Часть стаи приземлилась у одной из деревень. Путь насекомых можно легко проследить по обглоданным кустам индийской акации. От дороги в долину идет широкая полоса кустарников, оставшихся без листвы: во все стороны торчат только голые колючие ветки. Местные жители во дворах при приближении стаи принимаются колотить в кастрюли, бить в барабаны, отпугивая саранчу. Говорят, эти насекомые пугливы, но голод все равно заставляет их приземлятся и есть.

"Вон они!" - говорит Шарма. Над кустами густо роятся насекомые, напоминающие больших кузнечиков. Кустарники и деревья просто облеплены ими, верхушки кустов уже обглоданы полностью. Насекомые постоянно взлетают в воздух и садятся опять, видно, что стая постепенно перемещается в долину по ветру.

Борьба с насекомыми

"У нас в округе постоянно действуют три группы по 25 человек каждая для наблюдения за саранчой. Мы круглосуточно следим за передвижением нескольких стай. В последнее время мы даже используем дроны для отслеживания и для отпугивания саранчи. Ждем, когда в темноте стая сядет, и тогда вызываем спецгруппу, которая использует брандспойты и поливает их химикатами на основе хлорофоса", - объясняет Шарма. Он отмечает, что в таких операциях удается уничтожить до 50% одной стаи, но всех уничтожить не получается, так как саранчи слишком много.

Насекомые съели уже более 50 тыс. гектаров посевов. По оценкам местных специалистов, одна стая съедает в день столько же зелени, сколько пять-семь слонов. Только вот слоны не летают и не могут обрушиться с воздуха на огороды крестьян и их поля.

Многие в Раджастхане ждали жару, поскольку рассчитывали, что она поможет победить и коронавирусную инфекцию, но пока надежды не оправдались.