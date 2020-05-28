"Одна стая съедает зелени, как пять слонов". Индия переживает мощное нашествие саранчи

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 мая. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Индии приблизилось к 160 тыс., а также на ряд северо-западных районов обрушились огромные стаи саранчи. Кроме того, проблемы усугубила жара, установившаяся на севере страны. Корреспондент ТАСС отправился в один из самых пострадавших штатов - в Раджастхан, где высок процент заразившихся коронавирусом, при этом столбик термометра днем поднимается до уровня 46 градусов Цельсия, а нашествие саранчи стало самым мощным с 1993 года.
"Такого не было уже четверть века"
Кажется, что над городком Дауса идет снег: в жарком сиреневом небе клубятся рои белых точек, которые несутся вместе с ветром куда-то на восток. "Cаранча! Такого не было уже четверть века, даже больше!" - говорят местные жители, показывая на небо.
"Днем они редко садятся на землю. Насекомые постоянно перемещаются, иногда приземляются для еды, но чаще приземляются с наступлением темноты или утром, потом опять поднимаются в воздух, путешествуют вместе с ветром. И нам нужно знать, где они сядут", - рассказывает сотрудник департамента по борьбе с насекомыми-вредителями Минсельхоза Раджастхана Камлеш Кумар Шарма.
Он согласился помочь найти стаю насекомых, которая села для прокорма. Шарма находится на постоянной связи с другими специалистами, которые следят за саранчой, и точно знает, где ее можно найти: "Поехали, это недалеко".
Часть стаи приземлилась у одной из деревень. Путь насекомых можно легко проследить по обглоданным кустам индийской акации. От дороги в долину идет широкая полоса кустарников, оставшихся без листвы: во все стороны торчат только голые колючие ветки. Местные жители во дворах при приближении стаи принимаются колотить в кастрюли, бить в барабаны, отпугивая саранчу. Говорят, эти насекомые пугливы, но голод все равно заставляет их приземлятся и есть.
"Вон они!" - говорит Шарма. Над кустами густо роятся насекомые, напоминающие больших кузнечиков. Кустарники и деревья просто облеплены ими, верхушки кустов уже обглоданы полностью. Насекомые постоянно взлетают в воздух и садятся опять, видно, что стая постепенно перемещается в долину по ветру.
Борьба с насекомыми
"У нас в округе постоянно действуют три группы по 25 человек каждая для наблюдения за саранчой. Мы круглосуточно следим за передвижением нескольких стай. В последнее время мы даже используем дроны для отслеживания и для отпугивания саранчи. Ждем, когда в темноте стая сядет, и тогда вызываем спецгруппу, которая использует брандспойты и поливает их химикатами на основе хлорофоса", - объясняет Шарма. Он отмечает, что в таких операциях удается уничтожить до 50% одной стаи, но всех уничтожить не получается, так как саранчи слишком много.
Насекомые съели уже более 50 тыс. гектаров посевов. По оценкам местных специалистов, одна стая съедает в день столько же зелени, сколько пять-семь слонов. Только вот слоны не летают и не могут обрушиться с воздуха на огороды крестьян и их поля.
Многие в Раджастхане ждали жару, поскольку рассчитывали, что она поможет победить и коронавирусную инфекцию, но пока надежды не оправдались.
"Ученые пока только пытаются выяснить, насколько жара и ультрафиолет жесткого индийского солнца помогают победить вирус, и пока число заболевших только растет. Стоило установиться жаре, как число заболевших стало увеличиваться ежедневно на 6 тыс. Поэтому не верю, что жара побеждает вирус", - рассуждает Шарма.
Борьба с саранчой идет с учетом борьбы с коронавирусом. Сотрудники отдела по борьбе с насекомыми обязательно носят маски, а в деревни заходят с соблюдением мер предосторожности. Некоторые деревни находятся в зоне, в которой есть заболевшие. Однако сейчас борьба с насекомыми представляется многим раджастханцам более важной.
Очаги распространения коронавируса
"Мы боимся коронавируса, но сейчас для нас важнее жара и саранча. Из-за жары не хватает воды, все пересохло. А теперь еще и саранча", - объясняет крестьянин Махадев из деревни Бандараджи, почему, по его мнению, вирус, так напугавший мир, не слишком пугает местных жителей.
"Чужаков у нас нет, только редко кто-то посторонний приходит. Откуда взяться вирусу?" - добавляет крестьянин, внимательно разглядывая иностранного журналиста (корреспондент ТАСС был в маске и перчатках). Махадев говорит, что в те деревни, где есть заболевшие, вирус принесли те, кто ездил в города на заработки. Действительно, в Индии главными очагами распространения инфекции стали 11 больших городов, огромная сельская глубинка, к счастью, пока затронута меньше.
При этом противовирусные меры соблюдаются: маски никто не носит, но лица закрывают национальными платками, а также просят, чтобы все пришлые также закрывали лицо.
"Гамча [платок] лучше вашей маски. Она и рот прикроет, и всю голову. А дупатта [традиционный женский платок] может прикрыть и все лицо. Зачем нам маски?" - поясняет собеседник. Такая национальная одежда и от жары спасет, и от вируса, не сомневаются крестьяне. Лишь деревенские дети бегают, не закрывая лица: жары они, как видно, не боятся и почему-то уверены, что вирусом заражаются только взрослые. Зато дети держат наготове тазы, кастрюли и барабаны.