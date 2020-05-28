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В Думе пригрозили Bloomberg лишением аккредитации в случае неэффективности других мер

При этом первый замглавы думских единороссов Адальби Шхагошев подчеркнул, что лишение аккредитации ряда иностранных СМИ не является стратегией России

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Новостное агентство Bloomberg может лишиться аккредитации в России в случае, если окажутся неэффективными другие меры, принимаемые в связи с его недостоверными публикациями о РФ. Об этом в четверг заявил первый замглавы думских единороссов и член комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ Адальби Шхагошев.

"Дипломатически можно обмениваться вечно. И пользоваться мягкостью дипломатии, которую мы применяем, позволять нельзя. И следующим этапом, конечно, будет разработка законодательных инициатив и принятие решения вплоть до лишения аккредитации", - сказал Шхагошев по итогам заседания комиссии.

Парламентарий подчеркнул, что лишение аккредитации ряда иностранных СМИ не является стратегией России. "Но если не получается добиться результата через законодательные инициативы, действующие законы, привлечь их к ответственности и даже пригласить их на разговор, значит, будет вот этот второй путь", - предупредил он.

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