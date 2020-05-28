Московские СИЗО впервые за восемь лет вышли из режима переполненности

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Московские следственные изоляторы впервые за восемь лет вышли из перелимита - превышения числа содержащихся под стражей над числом предусмотренных в СИЗО мест. Как сообщили журналистам в УФСИН по Москве, "в настоящее время в следственных изоляторах столицы содержится под стражей 9 029 человек при лимите наполнения 9 214 мест".

Перелимит в семи московских СИЗО не прекращался с апреля 2012 года. В 2016 году он достигал 35%. Для размещения заключенных в каждом СИЗО даже создавался резерв раскладушек, чтобы обеспечить каждого заключенного под стражу спальным местом.

Как пояснили в УФСИН, снизить численность содержащихся под стражей удалось благодаря мероприятиям, которые УФСИН по Москве систематически проводит совместно с органами следствия, прокуратуры и суда. "В результате проделанной работы за последние четыре года численность граждан, содержащихся под стражей в СИЗО столицы, снизилась более чем на 2,6 тыс. человек. Это позволило разгрузить следственные изоляторы, подведомственные УФСИН России по Москве, и избавиться от перелимита, который в 2016 году составлял 35%".

На конец 2019 года перелимит в семи столичных СИЗО сократился до минимального уровня - 6%. При этом после включения в УФСИН по Москве СИЗО в Зеленограде и строительства и реконструкции корпусов ряда других столичных СИЗО (в том числе новый корпус в Капотне на 400 мест) общий лимит наполнения московских СИЗО вырос на 557 мест (в минувшем году столичные СИЗО были рассчитаны на содержание 8 657 подозреваемых, обвиняемых и осужденных).

На расширенной коллегии УФСИН по Москве 30 января этого года директор ФСИН России Александр Калашников положительно оценил работу по снижению перелимита и поставил задачу "продолжить начатую работу по разгрузке следственных изоляторов Московского региона" во взаимодействии с судебными, следственными и правоохранительными органами.

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