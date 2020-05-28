Карантин установили в хабаровском обсерваторе, на работу которого жаловались Трутневу

ТАСС, 28 мая. Обсерватор в Хабаровске, жалоба на работу которого поступила в дальневосточное полпредство, работал с нарушениями, что привело к массовому заражению работников. Сейчас учреждение закрыто на карантин, говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы полпредства.

В конце прошлой недели в дальневосточное полпредство поступило обращение, в котором говорилось, что обсерватор компании "ССК "Газрегион" в Хабаровске работает с нарушением правил самоизоляции, в учреждении не хватает средств индивидуальной защиты. Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил прокуратуре и Роспотребнадзору взять ситуацию под контроль.

"По итогам проверки Роспотребнадзор выдал ООО "СКК "Газрегион" предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий по проведению заключительной дезинфекции силами специализированного учреждений дезинфекционного профиля, организации медицинского наблюдения за контактными лицами силами медицинской организации. В обсерваторе установлен карантин", - сообщают в пресс-службе по итогам выездной проверки, которую проводил аппарат полпредства, сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора.

Было выявлено, что здание не соответствовало санитарно-эпидемиологическим нормам, предъявляемым к обсерваторам. В частности, там не было условий для качественной санитарной обработки, индивидуальной изоляции в комнатах и надлежащего медицинского наблюдения. Нарушение требований привело к массовому заражению работников коронавирусной инфекцией, сообщают в полпредстве. Уже выявлено 15 случаев заражения, есть подозрение на наличие коронавируса еще у 28 человек. У работников, оставшихся в обсерваторе, взяли дополнительные анализы на коронавирус.

Прокуратура края внесла представление руководителю компании "ССК "Газрегион" об устранении нарушений. Материалы проверки направлены в региональные следственные органы для уголовно-правовой оценки действий представителей компании и краевых властей. Ситуация остается на контроле аппарата полпреда.

На Дальнем Востоке выявлены очаги коронавируса на предприятиях, которые используют вахтовый метод, например, на Чаяндинском месторождении в Якутии, где трудятся около 10 тыс. человек. Трутнев ранее обсуждал необходимость обеспечения безопасности для работников предприятий с главами регионов, давал соответствующие поручения Минздраву, МЧС России и Роспотребнадзору.