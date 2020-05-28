Оборудование для производства экспресс-тестов КФУ на антитела поступило в Россию

КАЗАНЬ, 28 мая. /ТАСС/. Технологическое оборудование для производства экспресс-тестов Казанского федерального университета (КФУ) на определение антител к новому коронавирусу поступило на территорию России. Об этом в четверг сообщил проректор по биомедицинскому направлению, директор института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрей Киясов.

"В данный момент оборудование поступило в Россию, в Казань. Сейчас идет процесс растаможивания, как только мы растаможим, я думаю, в течение ближайших дней, это оборудование будет быстренько смонтировано", - сказал он в ходе прямого эфира по вопросам биомедицины.

24 апреля директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов, возглавляющий научную группу разработчиков тест-системы и вакцины от коронавируса, сообщил в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1", что после поставки необходимого технологического оборудования начнется производство первой пилотной партии экспресс-тестов, которую можно будет использовать для получения регистрационного удостоверения. Как уточнил Ризванов, экспресс-тесты будут похожи на тест на беременность, только вместо мочи сначала наносят каплю крови, а затем - каплю специального раствора.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,5 млн человек, около 350 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 370 680 случаев заражения, выздоровели 142 208 человек, умерли 3 968. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.