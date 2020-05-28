В Грузии запретили использование гидроксихлорохина для лечения зараженных коронавирусом

ТБИЛИСИ, 28 мая. /ТАСС/. Грузинские медики изъяли гидроксихлорохин из списка препаратов, которыми лечат пациентов, инфицированных новым коронавирусом. Об этом в четверг заявил директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе в интервью грузинскому телеканалу " Рустави-2 ".

"Грузия временно приостановила использование "Плаквенила" (гидроксихлорохин - прим. ТАСС), пока Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ее специальная комиссия не опубликуют окончательное заключение (о безопасности вещества для заразившихся коронавирусом - прим. ТАСС) <...>. Изъятие из использования соответственно означает, что "Плаквенил" больше не употребляется, он больше не будет назначаться новым пациентам", - сказал Церцвадзе.

На вопрос, не угрожает ли опасность жизни тех пациентов, которых уже лечили гидроксихлорохином, Церцвадзе ответил, что в Грузии в связи с использованием этого медикамента никаких побочных эффектов не было зафиксировано. По его словам, грузинские медики продолжат лечение зараженных коронавирусом препаратом "Лопинавир" и "Ритонавир".

25 мая генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация временно приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина при лечении инфицированных коронавирусом. Гидроксихлорохин ("Плаквенил") - противомалярийный препарат, оказывающий умеренное противовоспалительное действие при аутоиммунных заболеваниях. Гидроксихлорохин входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

В республике выявлены 639 случаев заражения коронавирусом. Еще трое граждан страны с инфекцией доставлены на родину из-за рубежа, 349 человек выздоровели. В карантине находятся 4,6 тыс. человек, в стационарах - 413, 11 пациентов умерли.