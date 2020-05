В Думе попросили ГП принять меры против "Медузы" и "МБХ-Медиа" за статьи о COVID-19 в РФ

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ обратилась в МИД России и Генпрокуратуру с просьбой принять меры реагирования в отношении ряда СМИ за ретрансляцию недостоверной информации зарубежных СМИ о борьбе с распространением коронавируса в России. Об этом в четверг заявил глава думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ Василий Пискарев.

"В поле нашего зрения попали и такие издания и медиаресурсы, как "Немецкая волна", "Голос Америки", "Радио Свобода" и его дочерние ресурсы "Север. Реалии" и "Крым. Реалии", "Настоящее время", а также "Медуза" и "МБХ-Медиа", ретранслирующие подобную недостоверную информацию на российскую аудиторию", - цитирует Пискарева его пресс-служба. Парламентарий уточнил, что речь идет о публикациях Financial Times, The New York Times, агентства Bloomberg и "Радио Свобода".

"Мы попросили МИД России и Генеральную прокуратуру принять меры реагирования в отношении причастных к распространению деструктивной информации медиакомпаний", - добавил глава комиссии.

Ранее Пискарев называл недопустимыми публикации в зарубежных СМИ материалов о занижении смертности от коронавируса в РФ и обещал обратиться в МИД с просьбой принять меры в отношении журналистов изданий вплоть до лишения их аккредитации в РФ. Кроме того, депутат попросил Генпрокуратуру отреагировать на соответствующие статьи Financial Times, The New York Times.