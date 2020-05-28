В Москве могут за 2 недели уточнить причины смерти больных с коронавирусом вместо 45 дней

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Специалисты патологоанатомических отделений в Москве выработали систему, благодаря которой они могут диагностировать и уточнять особенности причин смерти пациентов с коронавирусом или подозрением на него в течение двух недель, в то время как нормативные сроки уточнения в России составляют до 45 дней. Об этом в четверг сообщил ТАСС главный внештатный патологоанатом Олег Зайратьянц.

Министерство здравоохранения недавно утвердило новые методические рекомендации по выбору причин смертности и учету смертности от коронавируса. С участием московских специалистов были разработаны рекомендации, которые основаны на Международной классификации болезней Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и рекомендациях по коронавирусу.

"Например, уже после самых первых вскрытий и результатов, которые получила патологоанатомическая служба Москвы, мы научились диагностировать и уточнять особенности причин смерти в течение двух недель, в то время как нормативные сроки уточнения в нашей стране составляют до 45 дней. Такие особенности уже первых вскрытий стали ясны - тяжело поражается сосудистая система, возникают тромбозы, тромбоэмболии, острая почечная недостаточность, поражаются тяжело и необратимо многие органы", - сказал Зайратьянц.

Он отметил, что опыт Москвы уникален - 100% умерших после коронавируса или подозрения на него подвергались патологоанатомическому вскрытию, и накопленный морфологический материал позволил выявить те особенности заболевания, которые нужны клиницистам и необходимы для создания подходов к классификации этого вируса.

По словам патологоанатома, морфологические исследования проводились на самом современном уровне, включая иммуногистохимические исследования и тесты на вирусы, бактерии и так далее. Все это позволило представить новые подходы к классификации и пониманию заболевания, которое носит название коронавирусная инфекция.

"Основанная на большом количестве патологоанатомических вскрытий, в Москве была отработана уникальная методика классификаций коронавирусной инфекции. В частности, на основании клинико-морфологических сопоставлений были выделены причины смерти, связанные непосредственно с инфекцией, и причины смерти, которые связаны с другими заболеваниями, но катализатором обострения тяжелых смертельных болезней явился COVID-19", - добавил Зайратьянц.

Исследования влияния вируса

Главный внештатный патологоанатом пояснил, что на основании данных, которые были получены в результате большого количества патологоанатомический вскрытий, был создан уникальный на сегодняшний день атлас патологоанатомических, патологических тяжелых и нередко необратимых изменений органов и тканей, который нужен прежде всего для клиники. Для того, чтобы, используя эти данные, клиницисты могли соответственно прогнозировать течение болезни и таким образом контролировать заболевание и спасать жизни все большего количества людей.