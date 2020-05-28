Застрявшим в Уругвае россиянам предложили воспользоваться вывозным авиарейсом из Аргентины

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 мая. /ТАСС/. Граждане России, которые не могут вернуться из Уругвая из-за пандемии, могут воспользоваться организованным правительством РФ вывозным рейсом, вылетающим из столицы Аргентины. Об этом сообщило в четверг посольство РФ в Уругвае.

"Всем российским соотечественникам в Уругвае, заинтересованным в указанном экстренном вывозе, просьба срочно, в течение 28 мая с. г. связаться с консульским отделом посольства для согласования необходимых организационных вопросов посадки на спецборт", - говорится в сообщении.

По данным дипмиссии, самолет авиакомпании Azur air вылетит из Буэнос-Айреса 4 июня.

Ранее посольство России в Бразилии сообщило, что авиаперевозчик для вывоза россиян из Южной Америки планирует совершить посадку в Сан-Паулу. Рассматривается возможность посадки и в других странах региона.