{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Застрявшим в Уругвае россиянам предложили воспользоваться вывозным авиарейсом из Аргентины

По данным посольства РФ в Уругвае, самолет авиакомпании Azur air вылетит из Буэнос-Айреса 4 июня

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 мая. /ТАСС/. Граждане России, которые не могут вернуться из Уругвая из-за пандемии, могут воспользоваться организованным правительством РФ вывозным рейсом, вылетающим из столицы Аргентины. Об этом сообщило в четверг посольство РФ в Уругвае.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Всем российским соотечественникам в Уругвае, заинтересованным в указанном экстренном вывозе, просьба срочно, в течение 28 мая с. г. связаться с консульским отделом посольства для согласования необходимых организационных вопросов посадки на спецборт", - говорится в сообщении.

По данным дипмиссии, самолет авиакомпании Azur air вылетит из Буэнос-Айреса 4 июня.

Ранее посольство России в Бразилии сообщило, что авиаперевозчик для вывоза россиян из Южной Америки планирует совершить посадку в Сан-Паулу. Рассматривается возможность посадки и в других странах региона.

Теги
АргентинаУругвайПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
В больнице в Ростовской области выявили нарушения прав медиков
Им не выплатили стимулирующие надбавки за работу с пациентами с коронавирусом
Читать полностью