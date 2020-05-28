МИД России подготовил обзор планов разных стран по снятию ограничений из-за вируса

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. МИД РФ опубликует обзор планов различных государств по снятию ограничений, введенных из-за ситуации с пандемией. Соответствующий материал появится на сайте дипведомства, сообщила на брифинге в четверг официальный представитель министерства Мария Захарова.

Она указала, что в МИД поступает большое количество обращений от граждан, которые ранее планировали выезд за рубеж с туристическими, деловыми или гуманитарными целями. "В этой связи мы, я думаю, сегодня опубликуем на сайте министерства иностранных дел специальный материал - обзор намерений. Подчеркну, речь идет о намерениях различных стран мира и различных регионов о снятии ограничений, об облегчении режима пересечения границ", - сказала дипломат.

Захарова отметила, что в каких-то странах послабления уже введены, а где-то подобные шаги по изменению режима поездок, приема иностранных граждан, процесса обсервации только планируются.

Официальный представитель МИД РФ также обратила внимание на заявления премьер-министра Михаила Мишустина о необходимости исключить угрозу повторного завоза коронавируса в Россию из-за рубежа. В частности, он отметил нецелесообразность планирования на данном этапе каких-либо зарубежных туристических поездок.

Ранее Министерство иностранных дел России рекомендовало пока воздерживаться от поездок за рубеж, если они не связаны с крайней жизненной необходимостью.