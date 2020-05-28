Режим повышенной готовности в Ненецком АО продлят до 14 июня

ТАСС, 28 мая. Режим повышенной готовности в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции в Ненецком автономном округе продлят до 14 июня, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"Режим повышенной готовности действует на территории НАО до 31 мая, по информации департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО, он будет продлен до 14 июня", - сообщили в пресс-службе.

В НАО зафиксировано 69 случаев заболевания, 28 человек выздоровели и выписаны. С 22 мая в регионе действует масочный режим, ношение масок на улице не является обязательным.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,6 млн человек, около 350 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 379 051 случай заражения, выздоровели 150 993 человека, умерли 4 142. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.