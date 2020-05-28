Прокуратура в Челябинске проверит выдачу медикам костюмов из магазина товаров для танцев

ЧЕЛЯБИНСК, 28 мая. /ТАСС/. Прокуратура Челябинской области начала проверку по публикациям в СМИ о том, что сотрудникам скорой помощи выдали для работы костюмы "Каспер плюс", которые приобрели в магазине товаров для танцев. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-центром надзорного ведомства.

В среду челябинские СМИ опубликовали новость о том, что сотрудники челябинской службы скорой помощи пожаловались на костюмы, в которых вынуждены выезжать к пациентам с подозрением на коронавирус. По словам медиков, костюмы с именем мультяшного героя приобрели в специализированном магазине товаров для танцев, их эффективность в качестве защиты от коронавируса вызывает сомнения.

"Прокуратура даст оценку законности действий руководства медицинского учреждения по выдаче костюмов "Каспер плюс" в качестве спецодежды для работы с пациентами. При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении пресс-центра областной прокуратуры.

В пресс-службе администрации Челябинска журналистам сообщили, что ООО "Мир танца" шьет средства индивидуальной защиты "Каспер плюс". "Это очень удобные комбинезоны, удобнее и эффективнее, чем одноразовые хирургические халаты, плотность материала у которых от 20 до 30 г на метр квадратный. Комбинезоны индивидуальной защиты "Каспер плюс" намного плотнее: 42 г на метр квадратный, полностью закрывают человека и не распахиваются при движении. А поскольку заражение вирусом происходит преимущественно воздушно-капельным и контактным путем, то медик, помимо комбинезона, надевает бахилы, перчатки, очки, маску и респиратор", - отметили в пресс-службе администрации города.

По состоянию на 28 мая в Челябинской области, по информации областного Минздрава, были подтверждены 2 586 случаев заражения коронавирусом (2 438 днем ранее). Лечение проходят 1 433 пациента (1 336 днем ранее). Всего 1106 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.