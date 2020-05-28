{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Патриарх выразил соболезнования главе РПЦЗ в связи со смертью архиепископа Штутгартского

По информации РПЦ, архиепископ умер 28 мая

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг выразил соболезнования в связи со смертью викария Берлинско-Германской епархии Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) архиепископа Штутгартского Агапита (Горачека).

"Со скорбью узнал о кончине после продолжительной и тяжелой болезни преосвященного Агапита (Горачека). <…> Жизнь почившего стала замечательным примером верности Христу и готовности потрудиться на пользу его церкви", - говорится в его послании первоиерарху РПЦЗ митрополиту Восточно-Американскому и Нью-Йоркскому Илариону(Капралу), которое приводится на сайте РПЦ.

Архиепископ Агапит (Горачек) родился 29 сентября 1955 года в Германии в чешской семье. В 1979 году вступил в монашескую общину при Елисаветинской церкви в Висбадене, организованную настоятелем храма архимандритом Марком (Арндтом). Принял монашеский постриг 9 ноября 1981 года. 20 октября 2000 г. на Архиерейском Соборе Русской Зарубежной Церкви избран епископом Штутгартским, викарием Берлинско-Германской епархии.

По информации РПЦ, архиепископ умер 28 мая.

Теги
Кирилл (патриарх)
Пандемия коронавируса нового типа
Студентов Петербурга на время пандемии трудоустроят на горячую линию "Мы вместе"
Они смогут зарабатывать около 12 тыс. рублей в месяц
Читать полностью