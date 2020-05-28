Патриарх выразил соболезнования главе РПЦЗ в связи со смертью архиепископа Штутгартского

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг выразил соболезнования в связи со смертью викария Берлинско-Германской епархии Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) архиепископа Штутгартского Агапита (Горачека).

"Со скорбью узнал о кончине после продолжительной и тяжелой болезни преосвященного Агапита (Горачека). <…> Жизнь почившего стала замечательным примером верности Христу и готовности потрудиться на пользу его церкви", - говорится в его послании первоиерарху РПЦЗ митрополиту Восточно-Американскому и Нью-Йоркскому Илариону(Капралу), которое приводится на сайте РПЦ.

Архиепископ Агапит (Горачек) родился 29 сентября 1955 года в Германии в чешской семье. В 1979 году вступил в монашескую общину при Елисаветинской церкви в Висбадене, организованную настоятелем храма архимандритом Марком (Арндтом). Принял монашеский постриг 9 ноября 1981 года. 20 октября 2000 г. на Архиерейском Соборе Русской Зарубежной Церкви избран епископом Штутгартским, викарием Берлинско-Германской епархии.

По информации РПЦ, архиепископ умер 28 мая.