В Турции за сутки выявили более 1,1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

АНКАРА, 28 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 1,1 тыс. и превысило 160 тыс. Такие данные привел в четверг министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

"За последние 24 часа сделано 33 559 тестов, выявлено 1 182 новых случаев [заражения коронавирусом]. Умерли 30 человек. Теперь общее число умерших составляет 4 461, а инфицированных - 160 979", - написал он на своей странице в Twitter.

Коджа добавил, что выздоровели 124 369 человек.

19 апреля в Турции за сутки было зафиксировано 127 летальных исходов. Это самый высокий показатель с начала распространения коронавируса в стране. Инфекция была впервые выявлена в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы.