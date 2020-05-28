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Пандемия коронавируса нового типа

В Египте отмечено рекордное число заразившихся за сутки с начала пандемии

В стране были подтверждены 910 случаев заражения коронавирусом

КАИР, 28 мая. /ТАСС/. Рекордное число заразившихся новым коронавирусом с начала пандемии было зарегистрировано в Египте за истекшие сутки. Как сообщил в четверг Минздрав страны, за последние 24 часа выявлено 1 127 случаев инфицирования, общее число инфицированных достигло 20 793.

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По данным ведомства на среду, в стране были подтверждены 910 случаев заражения - наивысший показатель до сегодняшнего дня. За минувшие сутки отмечено еще 29 летальных исходов, что также является одним из наивысших показателей за все время, а их общее количество к настоящему моменту составляет 845. Выздоровели 5 359 человек.

Последние две недели в Египте наблюдается стремительный рост заболевших. Еще несколько дней назад специалисты предупреждали, что к концу месяца число выявленных заражений вирусом преодолеет отметку 20 тысяч.

С 30 мая в стране вводится масочный режим, который будет действовать в течение двух недель. После этого, как ожидается, власти могут начать снимать некоторые ограничения.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,6 млн человек, около 350 тыс. умерли.

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