В Минобрнауки уточнили сроки начала приемной кампании для иностранцев

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Приемная кампания в российских вузах для иностранных абитуриентов начнется не позднее 20 июня, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Срок начала приемной кампании, установленный порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования: программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 октября 2015 года №1147, не меняется: не позднее 20 июня", - сообщил представитель министерства.