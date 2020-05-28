{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Минобрнауки уточнили сроки начала приемной кампании для иностранцев

В ведомстве сообщили, что она начнется не позднее 20 июня

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Приемная кампания в российских вузах для иностранных абитуриентов начнется не позднее 20 июня, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Срок начала приемной кампании, установленный порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования: программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 октября 2015 года №1147, не меняется: не позднее 20 июня", - сообщил представитель министерства.

Теги
Россия
Пандемия коронавируса нового типа
Студентов Петербурга на время пандемии трудоустроят на горячую линию "Мы вместе"
Они смогут зарабатывать около 12 тыс. рублей в месяц
Читать полностью