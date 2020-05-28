Число выздоровевших от коронавируса военных в Вооруженных силах составило более 3,3 тыс.

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Количество выздоровевших после коронавирусной инфекции в российской армии и военных учебных заведениях с марта по 28 мая составляет более 3,3 тыс. человек, в это число входят 120 военнослужащих, выздоровевших за прошедшие сутки. Об этом говорится в опубликованном в четверг бюллетене Минобороны России.

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 120 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 3 328 человек", - сообщили в военном ведомстве.

Также за прошедшие сутки среди гражданского персонала ВС РФ после прохождения лечения выздоровели два человека. Общая численность выздоровевших гражданских сотрудников (нарастающим итогом) увеличилась до 243 человека, уточнили в ведомстве.

По состоянию на 28 мая из военных комиссариатов в вооруженные силы направлено более 2,7 тыс. человек, на призывные и сборные пункты не допущено три человека после тестирования.

Данные по заразившимся

По данным военного ведомства, число военнослужащих, заразившихся коронавирусом, по состоянию на 28 мая составляет 1 535. В вузах Минобороны зарегистрированы 495 случаев заражения среди военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, а также 381 случай среди гражданского персонала.

Как сообщили в министерстве, у большинства заразившихся нет симптомов заболевания, в тяжелом состоянии находятся четверо военнослужащих, в состоянии средней тяжести пять человек.