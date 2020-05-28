Полиция составила шесть протоколов на участников пикета в центре Москвы

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Полицейские составили шесть протоколов на участников пикета в поддержу арестованного журналиста Ильи Азара около здания столичного главка МВД. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали около 10 журналистов у здания ГУ МВД по Москве в ходе пикета в поддержку их коллеги Ильи Азара. В числе задержанных были Александр Плющев, главред "Медиазоны" Сергей Смирнов, Татьяна Фельгенгауэр, Алиса Ганиева, Виктория Ивлева, журналист телеканала RT Илья Васюнин, журналист телеканала "Дождь" Михаил Фишман.

"Сегодня с места проведения пикетов на ул. Петровка, д. 38 сотрудниками полиции были доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательств граждане, нарушившие требования нормативно-правовых актов в части, касающейся проведения публичных мероприятий в период режима повышенной готовности. На данный момент в отношении шестерых составлены протоколы по ст. 20.2 КоАП РФ и ст. 3.18.1 КоАП г. Москвы", - говорится в сообщении.

Полиция решает вопрос о привлечении к ответственности остальных участников.

Ранее журналист Азар был арестован на 15 суток Тверским судом Москвы за участие в пикете в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Суд признал Азара виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение законодательства о митингах").

До этого тот же суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Воронцова до 6 июля по обвинению в вымогательстве (ч. 2 ст. 163 УК РФ). Воронцов свою вину не признает. По данным полиции, потерпевший по делу о вымогательстве в 2012-2017 годах проходил службу в одном из подразделений столичного ГУ МВД. В октябре 2017 года ему позвонил Воронцов, с которым он был знаком ранее, и потребовал 300 тыс. рублей, угрожая выложить личные фотографии полицейского в общий доступ. Заявитель отказался платить, и дискредитирующие его фотографии были опубликованы в соцсетях. Также Воронцов проходит подозреваемым по делу о распространении порнографических материалов. "Омбудсмен полиции" - правозащитный проект, направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ.