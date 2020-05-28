Портал "Будущее России. Национальные проекты" представил спецпроект на "Интермузее-2020"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Команда портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, представила на фестивале "Интермузей-2020" специальный проект "Сказки в бомбоубежище: хроники детских садов и школ блокадного Ленинграда", приуроченный к 75-летию Победы. Онлайн-презентация на тему "Музей и цифра: как создавать мультимедийные проекты в СМИ" состоялась в четверг в рамках секции "Информационные технологии". Спикерами выступили руководитель редакции портала Виктория Приходько и руководитель направления "Культура" Анна Михайлова.

"В современных выставочных пространствах давно и успешно применяются мультимедийные формы, например, интерактивные панели. Организаторы экспозиций умело используют свет, звук и даже запахи. Но как передать все это в СМИ вне привычных форм новостных сюжетов? Портал "Будущее России. Национальные проекты" изначально создавался как мультимедийная площадка с разными формами подачи информации. Мы сочли, что лучший формат для архивных документов, касающихся жизни детей блокадного Ленинграда, это спецпроект", - сказала Виктория Приходько.

Мультимедийная история "Сказки в бомбоубежище: хроники детских садов и школ блокадного Ленинграда" рассказывает о жизни преподавателей и воспитанников детских садов и интернатов в период блокады Ленинграда. Проект создан на основе документальных материалов Музея Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования. По словам автора проекта Анны Михайловой, в условиях пандемии, когда проведение выставки, для которой изначально собирались документальные материалы, оказалось невозможным, спецпроект стал альтернативной площадкой. Он состоит из четырех разделов: иллюстрации детей о войне, дневники школьного педагога, ежедневные планы работы детского сада и снимки воспитанников интерната.

"Это и очень эмоциональная история, каждая деталь спецпроекта работает на поддержание этих эмоций. А то, что связано с чувствами, с эмоциями, воспринимается иначе и помнится дольше", - отметила Приходько.

ТАСС является генеральным медиапартнером фестиваля "Интермузей". Основная тема этого года - "Хранители мира" - посвящена 75-летию Победы.