В СПбГУ предложили уточнить положения, касающиеся дискриминации, в этическом Кодексе вуза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Рабочая группа Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) по подготовке предложений о дополнении Кодекса универсанта, который определяет этические основы жизни вуза, предложила более детально прописать положения документа, касающиеся, в частности, проявлений дискриминации. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте университета.

Ранее ряд СМИ сообщил, что выпускники СПбГУ написали петицию, в которой выступили против харассмента в университете. Обращение было адресовано руководству вуза. В письме было предложено на уровне Кодекса универсанта СПбГУ признать недопустимыми сексуальные отношения между студентами или аспирантами и преподавателями университета, а также включить в Кодекс защиту гендерного равноправия. Петиция опубликована на сайте сhange.org.

"Члены комиссии считают, что существует необходимость в конкретизации отдельных положений и в разъяснении использованных в кодексе понятий, для того чтобы обеспечить единое понимание всеми универсантами этических норм университетской жизни. В частности, в документе необходимо более детально прописать недопустимость проявлений дискриминации, а также недопустимость других неэтичных форм поведения, например, проявление неуважения к коллегам, неэтичное разрешение конфликтных ситуаций", - говорится в сообщении на сайте вуза.

Члены рабочей группы отметили, что важно, чтобы в случае возникновения подобных проблем пострадавшие не боялись своевременно сообщать о них. Именно отсутствие информации зачастую не позволяет принять меры в отношении нарушителей этических норм. Так, известны случаи, когда информация о нарушениях публиковалась пострадавшими только после того, как сотрудник уволился или был уволен, а студент окончил обучение или был отчислен. В такой ситуации исключается возможность применения каких-либо мер, отмечается в материалах на сайте.

"Члены рабочей группы пришли к выводу о необходимости открыто и конкретно прописать положения о недопустимости в том числе названных действий, так как некоторые универсанты ранее отмечали, что попросту не задумывались об их последствиях, а также о том, что в университетском сообществе давно сформирована четкая и однозначная позиция по соответствующим вопросам", - отмечается в сообщении.

Рабочая группа предложила разработать рекомендации по применению положений кодекса. Директора и деканы выразили желание обсудить данный вопрос в коллективах и представить свои предложения по дополнению норм Кодекса универсанта. Кроме того, все заинтересованные могут направлять свои предложения по изменениям кодекса по электронной почте.