Запрет на массовые мероприятия в Калининградской области продлили до 15 июня

КАЛИНИНГРАД, 28 мая. /ТАСС/. Власти Калининградской области приняли решение о продлении запрета на проведение массовых мероприятий в регионе до 15 июня. О этом сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"На территории региона запрет на проведение деловых, спортивных, культурных, развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий продлен до 15 июня", - говорится в сообщении.

До 1 июля продлен также запрет на государственную регистрацию заключения браков в торжественной обстановке. С 1 июня изменяются правила обсервации для граждан, прилетающих в аэропорт Храброво в Калининграде из других регионов РФ и не имеющих регистрации в области. При размещении в обсерваторах на 14-дневную самоизоляцию они должны самостоятельно оплатить стоимость пребывания в них и проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию.

Работодателям, осуществляющим деятельность на территории региона, рекомендовано перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.

Наряду с этим в регионе с 1 июня смягчаются правила работы магазинов. "С 1 июня в объектах торговли, в том числе торговых центрах, снимается ограничение по графику работы (до 31 мая они работают по будням с 10 до 18:00)", - говорится в сообщении пресс-службы. Там добавили, что теперь количество посетителей будет рассчитываться с учетом требования, где на одного человека приходится 25 м.

По данным регионального штаба по контролю за новой инфекцией, на 28 мая в области подтверждено 1 376 случаев заражения новым коронавирусом, в том числе 38 за прошедшие сутки. С начала пандемии в области 588 заразившихся выздоровели, умерли 23, остаются под медицинским наблюдением 3 916 человек, в том числе 173 в условиях обсерватора.