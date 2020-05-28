Строительство крупнейшего в РФ образовательного центра начнется 1 июня в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Работы по строительству учебного комплекса нового формата "Школа 800" на 4 550 мест начнутся 1 июня в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба группы компаний "Просвещение".

"1 июня будет дан старт строительству учебного комплекса нового формата "Школа 800". В мероприятии примут участие министр просвещения России Сергей Кравцов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, президент группы компаний "Просвещение" Владимир Узун", - отметили в пресс-службе.

"Школа 800" рассчитана на 4 550 мест. Она будет состоять из трех учебных корпусов в Нижнем Новгороде и центра дополнительного образования на Бору с единой образовательной программой. Концепция центра предполагает наличие двух образовательных ступеней, первая из которых объединит начальную школу и учащихся 5-6 классов; вторая - школьников с 7-го по 11-й классы.

"В рамках поэтапной индивидуализации и предпрофильной подготовки старшеклассники смогут заниматься по одному из направлений: гуманитарному, социально-экономическому, медицинскому, инженерному, IT и другим. Обучение по общей образовательной программе будет бесплатным для школьников", - добавили в пресс-службе.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, создание "крупнейшего в России образовательного центра "Школа 800" приурочено к 800-летию Нижнего Новгорода, которое будет отмечаться в 2021 году. Его строительство завершится к сентябрю 2021 года. "Открытие "Школы 800" позволит решить проблему очередности при поступлении в школы, исключить вторую смену обучения, создать для школьников индивидуальные образовательные траектории, предоставит доступ к возможностям современной предпрофессиональной подготовки и дополнительного образования", - цитирует Никитина пресс-служба правительства региона.

Автором концепции образовательного центра выступает ГК "Просвещение" при участии властей Нижегородской области. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения между регионом и Первой концессионной компанией "Просвещение.