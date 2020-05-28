Психологи МЧС советуют не ждать "трудового подвига" сразу после завершения режима изоляции

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Директор центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России Юлия Шойгу советуют не ждать от сотрудников "масштабного трудового подвига" сразу после завершения режима самоизоляции, который был введен из-за распространения коронавирусной инфекции.

"Сложно ожидать, что, проведя два месяца в таком режиме [самоизоляции], мы в этот же день выйдем на работу и совершим масштабный трудовой подвиг", - сказала она в видеоинтервью "Российской газете", опубликованном в четверг.

По мнению Шойгу, чтобы выход из самоизоляции прошел наиболее гладко, нужно обратить внимание на две вещи. "Первая - это те планы, те действия которые вы планируете совершить, должны быть действительно реализуемые <...>, а второе - это обязательно нужно обратить внимание, чтобы в этом плане, <...> этой жизненной перспективе, в этом расписании можно было выделить время на разные виды активности", - добавила она.

По ее словам, важно, чтобы у человека была возможность "получить эмоциональное удовольствие, некий психологический комфорт, то, что мы называем посвятить время себе - своим занятиям, увлечениям, любимым делам".

Вместе с тем директор ЦЭПП подчеркнула, что важно также понимать, что план может претерпеть изменения. "Важно это помнить, чтобы не сильно переживать, когда что-то из плана не сможет реализоваться", - подытожила она.