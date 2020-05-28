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Психологи МЧС советуют не ждать "трудового подвига" сразу после завершения режима изоляции

По мнению директора центра экстренной психологической помощи МЧС Юлии Шойгу, чтобы выход из самоизоляции прошел наиболее гладко, нужно составить реализуемые планы и выделить в своем расписании время на разные виды активности

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Директор центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России Юлия Шойгу советуют не ждать от сотрудников "масштабного трудового подвига" сразу после завершения режима самоизоляции, который был введен из-за распространения коронавирусной инфекции.

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"Сложно ожидать, что, проведя два месяца в таком режиме [самоизоляции], мы в этот же день выйдем на работу и совершим масштабный трудовой подвиг", - сказала она в видеоинтервью "Российской газете", опубликованном в четверг.

По мнению Шойгу, чтобы выход из самоизоляции прошел наиболее гладко, нужно обратить внимание на две вещи. "Первая - это те планы, те действия которые вы планируете совершить, должны быть действительно реализуемые <...>, а второе - это обязательно нужно обратить внимание, чтобы в этом плане, <...> этой жизненной перспективе, в этом расписании можно было выделить время на разные виды активности", - добавила она.

По ее словам, важно, чтобы у человека была возможность "получить эмоциональное удовольствие, некий психологический комфорт, то, что мы называем посвятить время себе - своим занятиям, увлечениям, любимым делам".

Вместе с тем директор ЦЭПП подчеркнула, что важно также понимать, что план может претерпеть изменения. "Важно это помнить, чтобы не сильно переживать, когда что-то из плана не сможет реализоваться", - подытожила она.

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