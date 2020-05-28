Руководство градообразующего завода в Карелии выплатит долги по зарплате

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 мая. /ТАСС/. Сотрудникам предприятия "Карелия-ДСП", являющегося одним из крупнейших работодателей в Медвежьегорском районе Карелии, выплатят все долги по зарплате до конца мая. Соответствующее обещание директор завода в поселке Пиндуши дал на совместном совещании с участием председателя заксобарния Карелии Элиссана Шандаловича и премьер-министра республики Александра Чепика, сообщили в пресс-службе карельского парламента.

"Я заявляю, что на сегодняшний день сумма задолженности составляет 1,1 млн рублей, которая будет погашена не позднее банковского дня 29 мая 2020 года", - приводит слова директора Николая Богатырева пресс-служба.

Как ранее сообщал ТАСС, следственное управление СК РФ по Карелии возбудило уголовное дело по факту невыплат заработной платы сотрудникам "Карелия-ДСП". На предприятии работает более 300 человек. Сотрудники завода обратились к депутатам с открытым письмом, сообщив, что с середины апреля производство приостановлено, а перед работниками есть задолженность по зарплате.

Предприятие также обратилось за финансовой поддержкой в правительство Карелии. Однако власти заявили, что не могут помочь заводу в том финансовом положении, в котором он оказалось. Так, общий долг предприятия, включающий как задолженности перед поставщиками, коммунальщиками, так и перед сотрудниками, составляет около 140 млн рублей. Правительство пообещало возместить часть затрат на выплаты заработной платы после погашения долгов перед сотрудниками.

"Карелия-ДСП" является градообразующим предприятием поселка городского типа Пиндуши Медвежьегорского района, в котором проживает более 4,9 тыс. человек. Предприятие занимается производством древесных плит разного типа. По информации официального сайта завода, его мощность позволяет производить до 7,7 млн кв. м ЛДСП в год.