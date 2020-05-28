Цыбульский: жители Архангельской области и НАО не готовы к референдуму по объединению

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Жители Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) пока не готовы к референдуму по объединению регионов и нацелены на обсуждение экономических перспектив двух территорий. Об этом заявил в четверг в эфире телеканала "Россия-24" врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.

Врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный 13 мая подписали в Нарьян-Маре меморандум "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа". Планировалось вынести этот вопрос на референдум, но 28 мая руководители рабочих групп в Архангельской области и Ненецком автономном округе заявили, что проведение референдума в 2020 году не планируется.

"Мы понимаем, что в те короткие сроки, которые мы обозначали в качестве возможных для проведения такого референдума, люди пока не готовы и хотят этот вопрос (имеется ввиду [вопрос] возможных экономических перспектив совместного развития большой территории) дополнительно обсуждать", - сказал Цыбульский.

Врио губернатора Архангельской области подчеркнул, что проведение референдума об объединении двух территорий для региональных властей "не является самоцелью". Главное, по его словам, улучшение положения жителей двух территорий, "чтобы это почувствовал каждый человек, который там проживает".

Идея экономической интеграции получила поддержку правительства

Цыбульский также сообщил, что идея экономической интеграции субъектов получила поддержку в правительстве РФ.

26 мая было заявлено, что власти Архангельской области и НАО подготовят программу, которая будет предполагать экономическую интеграцию и совместное социально-экономическое развитие двух регионов.

"Мы договорились с Юрием Васильевичем [Бездудным], были в Москве, встретились с руководителями правительства, которые поддержали идею возможной экономической интеграции наших территорий и видят в этом тоже серьезный синергетический эффект", - сказал Цыбульский.

По его словам, сейчас власти двух регионов договорились сосредоточиться на подготовке экономических агрументов и прогнозах результатов совместного экономического развития двух территорий. "Потом люди сами должны решать, в каком виде это должно быть", - отметил он.

Ранее Цыбульский сообщал, что власти Архангельской области и НАО приступают к разработке экономического раздела программы по интеграции двух территорий совместно с Минвостокразвития. В нее войдут меры, которые позволят качественно улучшить социально-экономическое положение двух регионов. Программа, по его словам, предполагает прежде всего экономическую интеграцию регионов, создание новых рабочих мест, диверсификацию экономики каждого из них.

Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в свою очередь подчеркнул, что целью программы должно стать не только экономическое развитие регионов, но и улучшение жизни людей. Он также поручил Минвостокразвития совместно с главами регионов доработать раздел стратегии развития Арктики, посвященный НАО и Архангельской области, и учесть все преимущества и недостатки территорий. По его словам, в дальнейшем в этих регионах важно добиться как устойчивой к кризисам экономики, так и комфортной городской среды.