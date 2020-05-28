В Алжире продлили режим самоизоляции до 13 июня

РАБАТ, 28 мая. /ТАСС/. Правительство Алжира приняло решение продлить режим самоизоляции до 13 июня во всех провинциях страны, кроме четырех, в рамках реализации мер по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом говорится в обнародованном в четверг коммюнике канцелярии премьер-министра страны Абдельазиза Джеррада.

"Премьер-министр Абдельазиз Джеррад, после консультации по вопросу эпидемиологической ситуации с научным комитетом по мониторингу за распространением коронавируса и ведомством в сфере здравоохранения, а также получив согласие президента республики, принял решение полностью снять режим самоизоляции в провинциях Саида, Тиндуф, Иллизи и Таманрассет", - отмечено в документе. "Данное решение мотивировано зафиксированными благоприятными результатами", - указали в канцелярии.

По указанию правительства, комендантский час с 17.00 вечера до 7:00 утра продолжает соблюдаться в период с 30 мая по 13 июня 2020 года в 16 провинциях: Айн-Дефла, Алжир, Аннаба, Батна, Беджайя, Блида, Бордж-Бу-Арреридж, Константина, Медея, Оран, Сетиф, Сиди-Бель-Аббес, Тиарет, Тизи-Узу, Типаза и Тлемсен. В оставшихся провинциях в период с 30 мая по 13 июня 2020 года будет соблюдаться комендантский час с 19.00 вечера до 7:00 утра.

По данным властей, число заразившихся коронавирусом нового типа в Алжире почти достигло 9 тыс. Общее число летальных исходов составляет 630, выздоровели 5 277 человек.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Алжире был зафиксирован 25 февраля. По данным Минздрава, главный очаг заражения - провинция Блида (север страны).