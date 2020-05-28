Ограничения по работе фитнес-клубов в Ульяновской области продлено до 14 июня

ТАСС, 28 мая. Ограничения по работе фитнес-клубов и развлекательных площадок в Ульяновске продлено до 14 июня. Об этом в четверг во время обращения к жителям региона сообщил губернатор Сергей Морозов.

"Остается приостановленной деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли, а также фитнес-клубов, кинотеатров, детских развлекательных площадок", - сказал Морозов.

Он отметил, что ограничения продлены до 14 июня для стабилизации эпидемиологической обстановки. При этом ранее сообщалось, что фитнес-центры откроются с 1 июня, но в итоге это решение было пересмотрено.

До 14 июня сохраняется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Для остальных режим самоизоляции носит рекомендательный характер.

По данным на 28 мая, в Ульяновской области выявлен 2 271 случай заражения коронавирусом, выписаны 614 человек, умерли семь человек.